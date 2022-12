Adriana Lucía enseña su cuerpo para acabar con el tabú de 'belleza perfecta'

La cantante Adriana Lucía aprovechó sus vacaciones para tormarse una foto y lucir sus curvas, de las que se siente orgullosa. Así lo afirma en la publicación que hizo a través de Instagram.

Con este post, Adriana Lucía de 35 años, deja en evidencia que aunque "no tiene el cuerpo perfecto", según ella, se siente cómoda por ser lo que es.

Publicidad

Le puede interesar Valentina Lizcano explica por qué se desnudó para tumbar mito del ‘cuerpo perfecto

"No soy modelo evidentemente, soy un ser humano común, que va a la playa o a la piscina y se pone vestido de baño. Con mis costillitas salidas desde siempre (igual que Salomón) pero no he intentado sacármelas nunca pero tan y agradecida y cómoda de ser quien soy; no tengo tetas y nunca he querido tener porque amo mi “planura”, escribió la artista.



Publicidad

Ante la reveladora publicación los seguidores de la cantante manifestaron su apoyo, con comentarios positivos y con más de 16 mil likes que ya tiene la fotografía.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM