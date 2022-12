Alcalde de Bucaramanga afirma que no llamó mentirosa a exgerente del acueducto

Tras elegir como secretaria general del amb a la abogada Martha Juliana Serrano Quintero, la gerente del acueducto tuvo una discusión con el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y presentó su renuncia irrevocable.

El desacuerdo iniciaría porque la nueva secretaria general, presuntamente, sería recomendada de Dr. Carlos Alberto Gómez, exgerente de la ESSA.

Vea también “El Acueducto no se va a privatizar, será una empresa sostenible”: Laura Rodríguez

“El alcalde no comparte que la gerente haya hecho esa contratación porque, como sindicato, nosotros estamos en defensa del páramo de Santurbán y la abogada Martha Serrano viene de una corriente que está a favor de las mineras en Santander”, aseguró, Rafael Ovalle, presidente del sindicato del amb.

La funcionaría Rodríguez, afirmó, que el proceso de selección se hizo con transparencia y que no tiene nexos, ni cercanía con la persona que llegó a ocupar el cargo de secretaría general.

La gerente explicó que para ocupar ese puesto, la funcionaria tuvo el mayor puntaje de ajuste al cargo, mayor al 80%, según las exigencias de la junta directiva del AMB.

RENUNCIA

LAURA ISABEL RODRIGUEZ

Buenos días:

Con mi atento y respetuoso saludo les quiero compartir de primera mano que acabé de tomar la decisión de no aceptar la renovación por un año más como gerente del amb y la razón es la siguiente, no sin antes dar mis agradecimientos a todos los miembros de la Junta Directiva por su confianza, especialmente al Señor Alcalde Ing. Rodolfo Hernández Suárez, al equipo de la Alcaldía de Bucaramanga por su calidez y a los trabajadores del amb por su disposición y amabilidad, me sentí muy feliz y orgullosa de pertenecer a la familia del Acueducto, de verdad que sí, puedo dar fe que mi empresa es un ejemplo para mostrar a nivel regional y nacional:

Razones:

Siendo las 8:32 a.m. de hoy domingo 5-nov-17, recibí una llamada del señor Alcalde donde me llamó “mentirosa” y me acusó de realizar un montaje para elegir como Secretaria General a la abogada Martha Juliana Serrano Quintero, quien según sus fuentes de información es ficha y recomendada del Dr. Carlos Alberto Gómez y Martha Pinto. Me dijo que no la podía nombrar y que no le podía hacer esto a él porque era favorecer a gente que va en contra del páramo; y aclaro que no son las palabras textuales del señor Alcalde, sino lo que interpreté, lo cierto es que me llamó “mentirosa” y esa palabra si la subrayo y pongo entre comillas, porque no acepto que persona alguna me llame mentirosa y diga que hice un montaje para nombrar a alguien.

El concurso se realizó con la mayor trasparencia y yo no soy amiga ni conocida de la Sra. Quintero ni mucho menos recibí llamadas del doctor Carlos Alberto ni de la Dra. Pinto para que la nombraran. Más aun en mis 15 años de trabajo en la ESSA doy fe que ella no trabajó allí y nunca ha sido empleada de la electrificadora, en su hoja de vida figura un contrato de asesoría para la gerencia de ESSA a partir de febrero de 2017. Y si así fuera, que ella hubiese trabajado con ellos o fuera conocida, cosa que desconozco, no veo las razones por las cuales tengamos que discriminar a la gente por haber trabajado con otras personas, cuando lo importante es la persona en sí misma, su desempeño, su don de gente y eso es lo que garantiza el proceso realizado por amb con la asesoría de la firma PSA.

Ella fue la mejor de la terna de los elegibles, tuvo el mayor puntaje de ajuste al cargo, superior al 80% como lo exigió la JD del amb y cumple con las características en valores, principios, productividad y encaja con el equipo del Acueducto, conforme a la trazabilidad en todas las pruebas y a mi buen criterio, modestia aparte.

Defiendo mi dignidad por encima de todas las cosas, tengo plena consciencia que hasta el momento mi desempeño ha sido excelente, he dado lo mejor de mí, he trabajado por mi empresa con todo mi corazón, con toda mi valentía, con amor por las causas nobles, por nuestros clientes, por la ciudadanía, para mejorar la sociedad donde vivimos, para que no existan diferencias, discriminaciones e injusticias.

Les doy a todos mis agradecimientos y trabajaré con todo mi corazón hasta el 30-nov-17 con la responsabilidad y el compromiso que siempre me ha caracterizado.

Mil gracias.

“No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma” Krishnamurti

El cambio de una sociedad se hace desde las familias, las instituciones y las empresas con la coherencia de nuestros actos y el buen ejemplo.

Saludos.

Laura Isabel Rodriguez Cardozo

Gerente General

Al respectó,el mandatario afrimó que no llamó mentiroza a la funcionaria y que tal vez ella lo mal interpretó.

