Alcaldía de Bucaramanga rechaza posible maltrato verbal contra directora de Metrolínea en el Concejo

La Alcaldía de Bucaramanga rechazó y exigió respecto para la directora del Sistema de Transporte Metrolínea que, al parecer, fue maltratada verbalmente por un concejal de la ciudad en medio de una rendición de cuentas.

En medio de una rendición de cuentas en el Concejo municipal de Bucaramanga el corporado Luis Ávila intentó hacer una pregunta a la directora del sistema Metrolínea Yolima Espinel sobre cómo se destinaron los $20.000 millones que giró recientemente el Gobierno para el sistema de transporte, pero terminó lanzando varias frases fuertes contra la funcionaria.

“Pero sé que se le pasó a un acreedor, donde era para funcionamiento de nuevo, así se ría, y le piso respeto porque los votos los tengo yo, no los tiene usted, usted está acá por una cuota, entonces denos respuestas, y así se ríe de la ciudad, siendo usted la directora de Metrolínea que no sirve para un carajo y que si ustedes se están gastando la plata en burocracia, entonces si le pido que no se ría en mi cara”, dijo el cocejal de Bucaramanga Luis Ávila en desarrollo de la presentación del informe de Gestión de Metrolínea.

De inmediato la Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga Saharay Rojas rechazó los hechos a través de cuenta de X y le exigió respeto al concejal que, según ella, maltrató a la directora de Metrolínea en un hecho de machismo y misoginia.

Publicidad

“Desde la administración municipal y muy especialmente desde mi cabeza como jefe de Gabinete y mujer, rechazamos rotundamente esas expresiones del concejal Ávila, no solamente porque es un corporado y es una persona que está llamada a dar ejemplo en la ciudad, dar ejemplo a los hombres de la ciudad, y no vamos a permitir que los hombre sigan pasando de manera maltratadora hacia las mujeres y más cuando es una funcionaria que ha cumplido funciones muy importantes para la ciudad”, dijo Saharay Rojas, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

Le puede interesar: