Alcaldía de Floridablanca suspende entrega del PAE por irregularidades del operador

La Secretaría de Educación de Floridablanca confirmó que fue suspendida la entrega del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en este municipio tras detectarse serias irregularidades en la calidad y cantidad de los productos suministrados por el operador.

"Pudimos evidenciar que no existen todavía los suplementos nutricionales completos, por lo tanto se suspende la entrega hasta que el proveedor no garantice calidad y cantidad para cumplirle a los beneficiarios. Exigiremos al operador transparencia en el proceso y no dudaremos en actuar con mano dura y sin contemplación cada vez que se presenten irregularidades o disminución de la calidad de la alimentación escolar", dijo Pedro Osma, secretario de Educación de Floridablanca.

Adicionalmente, la Alcaldía de Floridablanca informó en un comunicado de prensa que "una vez se hayan subsanado esta deficiencia detectada en las bodegas del proveedor, se reprogramarán nuevas fechas para la quinta entrega del PAE, el cual beneficia a 17.903 estudiantes: 16.539 del sector urbano y 1.364 de la zona rural".

En la mañana de este miércoles también fue suspendida la entrega del PAE en Piedecuesta por irregularidades en el operador.

En desarrollo...