Alcaldía de Málaga asegura que el puente Hisgaura no mejorará la movilidad

De acuerdo con las Alcaldía de Málaga, los casi $100.000 millones que invirtió el Fondo de Adaptación en la construcción del puente Hisgaura, sobre la vía que comunica a Bucaramanga con 13 municipios de Santander, no servirán para mejorar la movilidad, porque la carretera sigue siendo una "trocha".



“Agradecemos la inversión de ese dinero, la obra es de gran importancia, porque en ese sector, siempre se presentan derrumbes por las lluvias, es un terreno inestable, el puente es fundamental para evitar tragedias, pero lamentablemente la vía sigue siendo una trocha”, aseguró el alcalde de Málaga, Fredy Cáceres.

Según el mandatario, el recorrido entre Bucaramanga y Málaga, está entre seis y siete horas, dependiendo del estado de la vía, pero ese tiempo será el mismo que se utilizará cuando se ponga al servicio el puente Hisgaura.



Una comisión técnica conformada por 15 expertos de la Universidad Industrial de Santander, UIS, realizaron una revisión a la estructura del viaducto, pudo comprobar que la construcción se hizo de acorde a los parámetros de seguridad internacional, cumple con las especificaciones y es seguro para los viajeros.



“El puente no se va a caer como el Chirajara”, aseguró Álvaro Viviescas, docente de la UIS y experto en estructuras viales.



Para María Juliana Acevedo, director de Transparencia por Santander, la construcción del puente Hisgaura “no va mejorar la movilidad entre Bucaramanga y los municipios del oriente de Santander, es una megaobra que hasta que no se pavimente la carretera, no servirá casi para nada”.