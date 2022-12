Alcaldía ha recibido a 500 niños venezolanos en colegios públicos de Bucaramanga

La secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, aseguró que 494 niños procedentes el vecino país de Venezuela se encuentran estudiando actualmente en las instituciones educativas de la ciudad.



“Muchos de ellos son hijos de colombianos que regresan de Venezuela a su país, otros hijos de venezolanos que vienen como refugiados buscando una nueva oportunidad”, explicó la funcionaria.



Las autoridades señalaron que muchas familias de origen venezolano preguntan por este servicio en la ciudad, porque desconocen los trámites legales que surten para ser admitidos en las aulas educativas de Bucaramanga.



¿Cuál es el procedimiento?



Los ciudadanos del vecino país deben presentarse en Migración Colombia, para legalizar su situación. “Si los niños no están en condición de legales, difícilmente la Secretaría de Educación los podrá atender”, dijo Rueda Vivas.



Cabe destacar que actualmente existe una directriz nacional del Ministerio de Educación Nacionalnen la que se entrega una ruta a las secretarías de Educación del país de cómo actuar y legalizar su estadía para recibir el derecho a la educación. Las autoridades han comunicado a los rectores de las instituciones públicas las orientaciones para atender población proveniente de Venezuela.



“Se autoriza que las instituciones educativas hagan un examen de convalidación, para verificar de acuerdo a las tablas de equivalencia del convenio Andrés Bello a aquellos estudiantes que no cuentan con el certificado de notas, y para que el apostillaje no se convierta en una barrera para recibir educación”, dijo la funcionaria.

Publicidad

En el caso de la Registraduría, para la identificación de esta población en Colombia, específicamente en la ciudad de Bucaramanga, los ciudadanos deben legalizar a sus familias especialmente cuando una persona del núcleo familiar es de nacionalidad colombiana.

¿Cómo se registran como estudiantes?

Publicidad

El Ministerio de Educación tiene dispuesto la plataforma del Sistema de Matrículas (SIMAT) para registrar estudiantes provenientes de otro país, y si el estudiante no tiene documento válido, el padre de familia debe presentar el salvoconducto de permanencia para trámites de refugio, y que pueda ser subido a la plataforma.

Publicidad

Si el estudiante tiene visa o pasaporte el rector puede seleccionar la casilla correspondiente y hacer el reporte respectivo sobre la calidad del estudiante.

Acerca de documentos y certificados de estudios, si el familiar los tiene, procederá al apostillaje, el ciudadano tiene un plazo de no mayor a seis meses para que pueda convalidar ante el MEN, los certificados.

Publicidad

“Si no tiene los documentos y certificados del alumno debidamente apostillados desde Venezuela, la institución educativa receptora realiza una evaluación diagnóstica de acuerdo al sistema de evaluación del estudiante, y determina la ubicación del grado correspondiente de acuerdo a la tabla de equivalencia del convenio Andrés Bello”.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM