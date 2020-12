Alerta en Bucaramanga y Santander por escasez de medicamentos para atención de pacientes en UCI

Según explicaron 12 agremiaciones médicas de Santander en este momento se debe tener especial cuidado y mesura con la utilización de medicamentos que se emplean para sedar a las personas en las Unidades de Cuidados Intensivos, donde se atienden pacientes contagiados por COVID-19.

“Vemos con preocupación el desabastecimiento inminente de insumos y medicamentos esenciales que en este momento deberían reservarse para suministrar anestesia y brindar atención a los pacientes críticos por COVID y otras enfermedades", señaló Julieta Rueda, presidenta de la Asociación de Médicos Internistas de Santander.

Los médicos de diferentes especialidades resaltaron que existe un desabastecimiento parcial de medicamentos utilizados en unidades de cuidado intensivo, algo considerado muy grave, puesto que, las camas UCI tienen un porcentaje de ocupación superior al 73% en Bucaramanga y al 91% en Floridablanca.

“Los médicos estamos dándolo todo, todos los días, pero desafortunadamente vemos que la población no se preocupa, no le interesa, vemos las calles de Bucaramanga, vemos los centros comerciales que van a hacer compras sin ninguna medida de protección, sin distanciamiento y no utilizan los tapabocas”, explicó la internista.