Así respondió Falcao a crítica por enviar mensaje de apoyo en inglés a México

El mensaje de apoyo que envió Radamel Falcao a México tras el terremoto, generó todo tipo de comentarios en redes sociales. El futbolista escribió en su cuenta de Twitter "Thank you Mexican people for showing us how important is solidarity in our society today”.

El mensaje escrito por el futbolista provocó la reacción de un twittero que le indagó "Tigre, en México hablan español".

Than you Mexican people for showing us how important is solidarity in our society today. #fuerzamexico 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽💪💪 https://t.co/YbbXGVz4Bi — Radamel Falcao (@FALCAO) September 21, 2017

Tigre en México hablan español — Carlos Franko (@FRANKO7603) September 21, 2017

El comentario pareció no gustarle mucho al astro del fútbol quien no dudó en responderle "Pero donde yo trabajo no".

pero donde yo trabajo no. — Radamel Falcao (@FALCAO) September 21, 2017

Posteriormente sus seguidores escribieron mensajes graciosos y comentando la curiosa respuesta.

Sin embargo, en Instagram el futbolista escribió un mensaje en español "Gracias al pueblo mexicano por recordarle al mundo el valor de ayudar al otro. La solidaridad con el que sufre”.

