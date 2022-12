Autoridades advierten que no se puede suspender clases por marcha de la familia

En Bucaramanga, los profesores y estudiantes de los colegios públicos no tienen permiso para participar de la marcha “Abanderados por la Familia” convocada por la diputada Ángela Hernández en contra de la implementación de la ideología de género en las instituciones educativas.





“No tenemos dentro de nuestras competencias el entregar permisos para participar en cualquier tipo de marcha. Los actores tampoco tienen competencia para dar permisos para estar en estas movilizaciones”, indicó Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga.





Por su parte, el Sindicato de Educadores de Santander indicó que la marcha es auspiciada por distintos credos y las instituciones oficiales deben mantener el criterio laico e incluyente.





“La Corte Constitucional determina que hay que ser respetuosos de estas decisiones y no se puede generar pánico colectivo manejando la mentira haciendo conductismo”, manifestó Mauricio Martínez, presidente del sindicato.





Además, también proponen un debate respetuoso en torno a este tema de la ideología de género teniendo en cuenta que el Ministerio, según el sindicato, no ha amenazado con sanciones a quienes no cumplan con las directrices. También aseguran que hay casos de matoneo a estudiantes con otra condición sexual, raza o credo en varios colegios de la región.





Sin embargo, los rectores de algunos colegios decidieron asistir a la marcha programada para mañana, “no es una marcha de ninguna institución y tampoco de un partido político sino es una marcha de las familias. Yo como padre de familia y como rector estaré acompañando a los padres de familia de la institución que represento”, dijo Norberto Torres rector de colegio de Bucaramanga.





En Barrancabermeja y San Gil también se realizará esta marcha en contra de las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, la Secretaría de Educación manifestó que la responsabilidad caerá sobre los rectores de los colegios que suspendan clases.





