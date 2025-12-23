En vivo
Minería prende alarma por emergencia económica: "La trampa está en cobrarle más a empresas formales"

Minería prende alarma por emergencia económica: "La trampa está en cobrarle más a empresas formales"

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que podría traer la emergencia económica.

