Bebé de un mes de nacida, en peligro porque EPS le niega traslado a una UCI

El incumplimiento de la EPS Salud Vida tiene en peligro la vida de una bebé recién nacida que requiere con urgencia una cirugía de corazón y el traslado inmediato a una UCI pediátrica de alto nivel.



Los padres de la niña ya han ganado acciones de tutela y la EPS les sigue incumpliendo con la atención.



“Tenemos dos fallos de tutela donde un juez me ha acatado la medida provisional de traslado inmediato. Yo he llevado las tutelas a Salud Vida y la respuesta es que no hay camillas ni cubículos. EL juez me volvió a dar la razón en otra tutela y ordenaba que si la EPS no tenía convenios con una UCI debía hacerlos si es necesario”, señaló Gerson Agredo.



Los familiares temen por la vida de la niña porque la demora en el traslado empeora su salud.



“No podemos permitir que la vida de mi hija dependa de la negligencia de la EPS y ella debería ser atendida con prioridad. Yo llamé a Salud Vida de Bogotá, pedí traslado nacional para lo que me pidieron un escrito. Yo lo envié y a esta hora no ha pasado nada”, añadió Gerson.



La Defensoría del Pueblo prestará apoyo a los padres de la menor para buscar una respuesta de la EPS en este caso.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM