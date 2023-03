Video: exalcalde de Bucaramanga golpeó en la cara a un abogado en plena audiencia

Un bochornoso episodio se presentó este miércoles en plena audiencia dentro de una sala del Palacio de Justicia de Bucaramanga , donde el abogado y exalcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cote Peña, golpeó en la cara al abogado Pedro Rugeles en plena audiencia.

En video quedó registrado el momento exacto en el que la juez muestra su cara de susto y sorpresa al ver que el abogado Cote Peña se levanta de su silla y golpea a su colega.

“Voy a tratar de mediar en la situación que se está presentando en este momento”, dice la juez mientras al fondo se escucha el golpe y la agresión verbal.

La cámara, posteriormente, muestra a la juez intermediando en la agresión antes de que llegara la Policía a la sala.

Publicidad

El abogado y exalcalde de Bucaramanga Luis Fernando Cote, golpeó en la cara al abogado Pedro Rugeles en plena audiencia en el Palacio de Justicia. El bochornoso episodio fue reprochado por la juez, quien pidió a la Policía que le impusieran un comparendo al exmandatario. pic.twitter.com/DmAT50nTj8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 23, 2023

Minutos antes los dos abogados se enfrascaron en un roce de palabras.

“Es un indelicado e irrespetuoso censurador e informador de circunstancias que no corresponden en nada a la realidad”, le dijo el abogado Luis Fernando Cote al abogado Pedro Rugeles.

Publicidad

El abogado Rugeles le respondió: “entiendo que usted se incomode porque es su hijo y lo siento, digamos, de una manera emocional, le recuerdo (…) Usted me acusó de extorsionista, mentiroso, delincuente, falsificador, me puso una queja y a mí no ha sido al que han expulsado de las universidades por plagio como usted”.

Tras la intermediación, la juez dejó registro de lo que pasó en la sala.

“Hizo una manifestación que ofendió a la parte del apoderado de la parte demandada, porque lo manifiesta que eso lo ofendió. Él se paró, el doctor Cote Peña, y se dirigió hasta el puesto del apoderado de la parte y le pegó en el rostro. Le pegó un puño en la cara, lo vi. Eso es lo que sucedió y quedo que quede registrado en la minuta”, contó la juez.

Publicidad

Blu Radio habló con el abogado Pedro Rugeles, quien denunció que sufrió una contusión en su ojo tras el golpe y recibe atención médica para determinar el tipo de lesión.