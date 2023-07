Bucaramanga no pagará los $500 mil millones que adeuda Metrolínea: alcalde Juan Carlos Cárdenas

El alcalde Juan Carlos Cárdenas explicó que el municipio no pagará las exorbitantes deudas que tiene el sistema de transporte masivo Metrolínea porque se deben a recursos que se refieren en su gran mayoría a las obras de la estación de “Papi quiero piña” que finalmente no se construyó.

“Hay unos pasivos que son los que a muchas personas les hace ruido y tenemos que decir que ese pasivo no es de los buses, ese pasivo es de una de las estaciones que era la de ‘Papi quiero piña’, que esa fue una decisión de privados y no vamos a poner a los bumangueses a pagar que probablemente ya no son ni 300, pueden ser 500 mil millones con los intereses que están corriendo. Bucaramanga no va pagar de ninguna manera esa plata porque además esa es una plata que vuelvo y repito fue una decisión de privados que hay un fallo jurídico, sí, es cierto, pero también hay que decir que hay unos aportes patrimoniales donde la ciudad puede responder hasta cierta parte”, dijo el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Por su parte la jefe de gobernanza de la ciudad Saharay Rojas manifestó que las cifras que se requieren en este momento para replantear el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, indican que se requieren 130 mil millones de pesos para comprar 80 buses y para sostener el sistema al año se requieren unos 30 mil millones de pesos al año, dinero que corresponde a todos los municipios del área metropolitana.

El próximo 25 de julio en la sala de Juntas del Ministerio de Transporte, a las 11 de la mañana, los alcaldes del área Metropolitana de Bucaramanga están citados para presentar un plan de acción para garantizar la continuidad del servicio público de transporte masivo y las decisiones acerca de la liquidación o continuidad de la sociedad pública Metrolínea S.A.

