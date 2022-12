Buscan a policía colombiano desaparecido en Puerto Rico tras paso de huracán

Familiares de Gelver José Espinosa de 41 años, quien forma parte de la policia federal de Puerto Rico, informaron que desde el pasado martes 19 de septiembre no tienen noticias de su paradero.

El paso del huracán Maria dejó incomunicada a la isla y los familiares de este hombre piden apoyo de la cancillería para tratar de ubicarlo.

"No sabemos en qué condiciones quedó el municipio se Sidra. Él no tiene redes sociales y hemos tratado de comunicarnos con él por WhatsAapp pero no ha sido posible", señaló Andrea Espinosa hermana del policía.

El hombre reside en Puerto Rico con otra mujer y los hijos de ella. Familiares de Gelver Espinosa, entre ellos su exesposa y su hijo de 6 años, quienes también viven en otras zonas de ese país, están bien de salud pero no han podido ingresar al municipio de Sidra para tener noticias de él.

