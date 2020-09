Cada semana, ladrones roban cuatro bicicletas en Bucaramanga

Los ciclistas aficionados y profesionales que a diario salen a entrenar por las calles de Bucaramanga siguen siendo víctimas de robo de sus bicicletas.

Cada semana, cuatro bicicletas son hurtadas por delincuentes, algunos, mediante engaños las sacan de parqueaderos, y otros con armas blancas y violencia se las arrebatan a sus dueños, como el caso de Reinaldo Fandiño, un deportista aficionado de Bucaramanga.

“Tres venezolanos, todos armados con cuchillo, nos cayeron o sea nos tiraron a herirnos y pues nosotros lo que hicimos fue soltar las bicicletas, acto seguido, pues yo reaccione rápido me lancé hacia la vía cogí un motorizado y con ese motorizado logramos recuperar una de las bicicletas”, contó.

Este año, se han registrado 147 denuncias en la Fiscalía por hurto de bicicletas, 5 menos que en 2019.

“La gran mayoría de casos de hurtos de bicicletas obedece a un factor de oportunidad donde por un lapso corto o descuidos los delincuentes aprovechan para llevársela”, manifestó Javier Castro, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los constantes atracos amenazan a los ciclistas. A la deportista élite Sonia Morantes la han atacado dos veces por robarle el celular.

“Como no pudieron robarme el celular entonces lo que hicieron fue ocasionarme que me golpeara contra el separador de la vía y me ocasionaron convulsiones, tuve que estar en la clínica fueron varias cosas me dejaron una secuela que fue inflamación en el cerebro. Pedimos mayor atención por parte de las autoridades y presencia de policía”, aseguró la deportista.

Este año, la policía ha recuperado 14 bicicletas y capturado a 18 personas señaladas de robo.