Cambuches que destruyen el bosque: la pobreza invade los Cerros Orientales de Bucaramanga

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga, Personería y Policía, realizan un fuerte operativo para destruir decenas de cambuches instalados ilegalmente en los Cerros Orientales de Bucaramanga, una zona de protección especial en el área metropolitana.

“Persistimos e insistimos en la recuperación de los predios que generan un ecosistema estratégico, estamos en los Cerros Orientales las veces que sea necesario con la Alcaldía y hasta con Migración para la recuperación de estos predios, estas son zonas de restauración”, aseguró Diego Barajas, coordinador del GEA de la CDMB.

Sin embargo, estos operativos han dejado en evidencia que la pobreza ha invadido los Cerros Orientales, situación que empeoró tras la pandemia.

“Yo me tuve que venir a vivir y armar un cambuche acá, no tengo para pagar un arriendo o comprar una casa o apartamento, no tengo otra opción”, dijo uno de las personas que montó su cambuche en los Cerros Orientales.

El reto para las autoridades, según los expertos, es realizar una intervención integral: destruir los cambuches, pero brindarles asistencia social a las familias pobres que viven en estos lugares.