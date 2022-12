Cierre de 50 mataderos en Santander causaría desabastecimiento de carne

El Invima decidió cerrar 50 mataderos que no cumplen con la normatividad legal y sanitaria exigida. Según el acalde de Simacota, esta situación genera aumento en el precio del producto y de sacrificio ilegal de ganado en la región.

“En Santander solo quedarían sirviendo tres plantas de sacrificio y se convertirá en un problema social. La verdad estoy asustado me tocará salir del pueblo porque cerrando las plantas las personas no entenderán que no es culpa del mandatario local sino de una reglamentación del gobierno nacional”, indicó Jaime Murillo Cala, alcalde de Simacota.

Por su parte el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, ya envió una carta al Invima para suspender temporalmente la orden de cierre de estos mataderos municipales.

