¡Corrió por su vida! Cuentero se salvó de morir ahorcado en insólito accidente

El reconocido cuentero en Bucaramanga Francisco 'Pacho' Centeno se salvó de morir ahorcado, luego que un camión mezclador arrastrara varios cables que le cayeron encima cuando salía de un edificio en el centro de la ciudad.



En entrevista para BLU Radio, la víctima de este accidente que pudo terminar en tragedia relató cómo ocurrieron los hechos.

“Me salvé de puro milagro (…) yo iba saliendo de un negocio en el que me encontraba pagando una factura y justo es ese momento había una cuadrilla de Telebucaramanga trabajando en la esquina (…) un camión mezclador pasaba por la calle y arrastro varios cables, estos me cayeron encima, el vehículo siguió la marcha y como me jaló no tuve de otra que seguir corriendo para evitar que me ahorcara”, contó.



Cuenta que solo dos cuadras adelante el camión se detuvo y logró desenredarse, “el conductor nunca se dio cuenta que yo iba detrás de él y estaba a punto de morir, se detuvo porque había un pare”.



Dice que su lucidez en ese momento le permitió reaccionar en cuestión de segundos y salir detrás del vehículo, “me salvé de morir, por fortuna soy una persona que hago ejercicio y a pesar de mis 53 años no me deje tumbar, pero me lleve un susto”.



Francisco resultó ileso, tan solo tiene unos morados en su cuello, sin embargo, reclamó la falta de prevención y seguridad por parte de la empresa, “es un accidente que le pudo pasar a un niño o una persona adulta mayor, y son irresponsables de no tener una prevención en el área”.

En este video quedó registrado el momento de angustia que vivió el artista bumangués.

