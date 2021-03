Cuando introduje la aguja en el vial no sé qué pasó: enfermera que puso vacuna vacía en Santander

BLU Radio conoció las primeras explicaciones que entregó la auxiliar de enfermería que utilizó una jeringa vacía al momento de vacunar contra el COVID – 19 a una adulta mayor en la Clínica Foscal de Floridablanca.

En declaraciones solicitadas por parte de la Procuraduría Regional de Santander, tras visitar el centro asistencial, la mujer dijo que “tal vez al introducir la aguja en el vial no sé qué pasó, continué con el proceso de vacunación, cuando introduzco la aguja en el brazo izquierdo de la señora me doy cuenta que no hay biológico dentro de la jeringa… y reaccioné diciendo ¡ay!”.

La enfermera, quien lleva ocho años en la institución, según lo confirmó el gerente de la Foscal, Jorge León Franco, continúa su relato y asegura que procedió a retirar la aguja y a decirle a la señora que no hay biológico en la jeringa.

“Me devuelvo al termo y me doy cuenta de que el biológico está dentro del vial. Utilizando otra jeringa procedo a aplicar, donde consta que yo sí apliqué la vacuna”.

“Aclaro que yo me devuelvo directamente al termo, porque yo fui la que se dio cuenta que el biológico no estaba en la jeringa, entonces fui a corregir antes que la familiar me preguntara qué pasaba, todo consta en el video”, insiste la profesional de la salud.

Al final de su declaración advierte que fue a informarle de lo sucedido a la enfermera jefe y ratificó que la señora mayor de 80 años sí fue vacunada.

La actuación de la Procuraduría se efectuó horas después de conocido el escándalo a través de un video que la nieta de doña Celina Bautista subió a redes sociales.

La procuradora regional de Santander, Bibiana Carvajal Téllez, les solicitó a la enfermera implicada y a sus compañeras, acatar las recomendaciones y cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso de vacunación con el fin de minimizar riesgos y posibles errores.

Documento de la Procuraduría: