Denuncian fallas estructurales y abandono del parque extremo en Bucaramanga

Son varias las denuncias que han hecho niños, padres de familia, comunidad y hasta la misma bicampeona olímpica de oro, Mariana Pajón, acerca del estado del parque extremo de Bucaramanga.



En esta ocasión, el concejal Fabián Oviedo decidió inspeccionar el lugar y, a través de un video, denunció el deplorable estado del parque que hace imposible el entrenamiento de niños y jóvenes del sector.



“Estuvimos realizando la visita a la pista y realmente son muchos los niños y jóvenes que se han dedicado a un deporte sano y no es justo que se les entreguen escenarios deportivos en ese estado. Varias veces he manifestado a la directora del Inderbu que se puedan hacer unas inversiones para no perder ese parque tan importante”, señaló Fabian Oviedo.



El concejal hizo un llamado al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, para que se tomen decisiones frente a este tema pues la pista presenta deterioro y se inunda cada vez que llueve.



“En invierno es imposible la práctica de deporte en el lugar. Los mismos niños y jóvenes, entre 10 y 15 años, tratan de secarlo y sacar el agua pero es imposible que entrenen así. Peor cuando no llueve, el deterioro de la pista hace difícil la práctica del deporte pero ellos se arriesgan a hacerlo así”, agregó Oviedo.



El concejal señaló que el parque está completamente abandonado y se deben hacer urgente arreglos y mantenimiento al desagüe de la pista.



Publicidad



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM