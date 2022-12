Denuncian mal servicio en el dispensario del hospital militar en Bucaramanga

Usuarios del dispensario militar que queda al interior del batallón de la Quinta Brigada del Ejército, pero que está a cargo de la Unidad militar de sanidad, aseguran que el servicio ha empeorado en los últimos años.



“Yo tengo problemas de visión y no me han atendido especialistas, ya perdí el 80% de la vista del ojo izquierdo. No me remiten a los médicos que necesito”, señaló José Beltrán, paciente.



Los afectados aseguran que hay monopolio dentro de la misma entidad porque priorizan a algunas personas para atenderlas.



También señalan que llegan a las 3: 00 a.m. para hacer filas y tomar un ficho, en caso de que no consigan la asignación deben esperar un mes.



“La cirugía me la han programado 5 veces desde el años 2014 y siempre me llaman antes a decirme que la cancelan. Las clínica ya no quieren atender a las personas porque el Ejército no les paga”, señaló Nubia García.



Finalmente, los usuarios se quejan de la demora en la entrega de medicamentos.



