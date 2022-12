Denuncian patrullero de la Policía por golpear a su esposa en Santander

Ante las autoridades competentes, Derly Patricia Martínez, denunció que fue víctima de una fuerte golpiza que le propino su esposo quien es un agente de policía adscrito al comando de la Policía de Barrancabermeja, Jhon Jairo Rodríguez.

“Yo estaba durmiendo con mi hijo, rompió el vidrio con un ladrillo y entró a la casa e inmediatamente comenzó a darme golpes en el rostro, me insultaba, me trataba mal, me daba puños y con un casco, fueron momentos terribles, sangraba”, dijo la mujer que llegó hasta la Fiscalía a denunciar este caso de maltrato intrafamiliar.

Derly Patricia Martínez, manifestó que lo más terrible fue que su hijo de 2 años observó todo, “mi pequeño lloraba, decía papá está loco, ese es un dolor que no puedo soportar”.

La mujer fue valorada por Medicina Legal que le dictó una incapacidad de 15 días, al presentar hematomas en ojos, rostro y otras partes del cuerpo, producto de los golpes que le propinó.

El coronel Roger Martinez, comandante de la policía del Magdalena Medio, informó que se abrió una investigación interna contra el patrullero Jhon Jairo Rodriguez, señalado de haber golpeado a su esposa en un aparente ataque de celos.

La mujer víctima de este hecho manifestó que desde hace una semana su esposo se había ido de la casa y solamente regreso para golpearla.

