Descubren a niños venezolanos mendigando en calles de Bucaramanga

Las autoridades identificaron a 31 niños venezolanos y dos colombianos que, al parecer, eran utilizados por sus padres para trabajar o pedir dinero a transeúntes en andenes, cerca de centros comerciales y en parques de Bucaramanga.



Al respecto, habló el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

"Es una instrumentalización que se tiene por parte de adultos en la que utilizan los niños para asuntos de mendicidad y es lo que nosotros tenemos que enfrentar para contrarrestar", dijo.



El general informó que los menores quedaron a cargo del Bienestar Familiar hasta que analicen cada caso para determinar si permanecen con el ICBF o vuelven, bajo algunas condiciones, con sus familiares.



Otro de los casos es el de una pareja de venezolanos a la que el ICBF sorprendió trabajando en compañía de sus 3 hijas; las niñas permanecen bajo la protección del instituto, mientras los padres garantizan que no las volverán a tener en las calles.



"No hemos podido ni trabajar ni dormir, osea yo sé que ellas deben de estar bien cuidadas, yo sé, yo entiendo, pero el amor de padres es muy difícil", manifestó Rafael Silva, papá de las menores.



Para la Personería de Bucaramanga la práctica de utilizar de menores para actividades de mendicidad se encuentra desbordada en la ciudad.



"Los esfuerzos de las autoridades terminan siendo inútiles, dado que no existen los hogares de paso con la suficiente capacidad para albergar al número de niños, muchos de nacionalidad venezolana", explicó el personero de Bucaramanga Omar Ochoa.



Los padres de los 33 menores que descubrieron pidiendo dinero en las calles deberán asistir a terapias con psicólogos y trabajadores sociales del Bienestar Familiar, mientras se restablecen los derechos de los niños.