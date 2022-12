Descubrió que pedían sus datos para estafarla y les tomó el pelo hasta más no poder

Una colombiana dejó ver en redes sociales su indignación frente a los, cada vez más comunes, casos donde delincuentes tratan de engañar a los usuarios e intentan conseguir información confidencial como datos personales y claves de cuentas bancarias para luego cometer hurtos.

Esta usuaria, decidió publicar una conversación que tuvo en Facebook con un 'falso asesor bancario' quien trató de persuadirla para que le entregara información confidencial pero resultó burlado.

La conversación comienza cuando el 'falso asesor' le solicita nombre y claves personales, a lo que la joven habilmente le responde con burlas y sarcasmos para sortear la situación.

La joven publicó los pantallazos de su chat en Facebook para alertar a otras personas y evitar que sean víctimas de estafa.

"Hoy me he levantado con la más graciosa de las experiencias. Un ladrón o ladrona haciéndose pasar por el banco_____ha intentado sacarme mis datos, hablándome en lenguaje coloquial y no en el lenguaje respetuoso que usan los asesores.

Me he podido reír, gracias ladrón , eres divertido <3

#Banco #ladron #estafa #credulos "

Esta publicación ha desatado todo tipo de comentarios y risas alabando la forma en que la joven sorteó la situación.

