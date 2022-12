Diputada Ángela Hernández envía mensaje de odio a comunidad Lgbti: MinEducación

Continúa la polémica en Santander por la convocatoria a una marcha que ha hecho la diputada santandereana Ángela Hernández para rechazar la implementación de la ideología de género en los colegios en la ley de convivencia escolar.





El viceministro de Educación, Víctor Saavedra, afirmó que la constitución es clara y garantiza el reconocimiento de las diferencias en Colombia. “Luego del caso de Sergio Urrego, la Corte Constitucional falló una sentencia para hacer revisión de los manuales de convivencia de los colegios y garantizar que no haya discriminación en los colegios. Un caso de discriminación es cuando un estudiante es expulsado o sancionado porque tiene religión distinta, orientación sexual, etc”.





El viceministro dijo que esa sentencia de la Corte hace análisis del derecho a la autonomía de los colegios a definir su proyecto educativo y el de los niños a no ser discriminados. “Un colegio es autónomo pero debe revisar sus manuales de convivencia anualmente”.





También enfatizó que la diputada está enviando un mensaje de odio y discriminación a la comunidad Lgbti asegurando que “lo que yo le diría a la diputada es que no podemos manejar un lenguaje de odio y discriminación o un engaño de lo que es el marco constitucional. No le estamos imponiendo a ningún colegio una visión de lo que debe ser, cada colegio es autónomo”.





El Ministerio de Educación ha señalado que no ha impuesto normas para baños mixtos o con el uso del uniforme teniendo en cuenta la denuncia hecha por la diputada en su debate.





“Sobre los uniformes los colegios pueden definir tenerlo o no y el colegio es autónomo en eso. Nosotros solo decimos que consideren las sentencias de la Corte Constitucional como la última donde una estudiante homosexual del Sena logró que se le permitiera usar uniforme de hombre”.





El viceministro agregó que el Ministerio solo ha servido de orientador para verificar que si se está acatando la sentencias de la Corte Constitucional. “La diputada está promoviendo la idea de que haya colegios específicos para la población gay que si no encuentran un espacio en un colegio pues vayan y formen otro. Así como sucedía con la población negra en tiempos antiguos”, dijo.





Además, Saavedra aseveró que las diferencias deben ser toleradas y se debe manejar una convivencia escolar sana que respete las sentencias de la corte constitucional.





“Si la comunidad de Bucaramanga está dividida en este momento en opiniones es por manejar un mensaje de odio y discriminación. Si manejáramos mensajes a los niños para que aprendan a manejar el conflicto de forma pacífica esto no ocurriría”, sentenció.





