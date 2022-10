Disidencia del ELN sería responsable de mi secuestro: padre de alcalde de El Carmen

En diálogo con BLU Radio el padre del alcalde de El Carmen, Norte de Santander, Cristo Humberto Contreras contó los días de zozobra que pasó en manos de sus captores.



“Fue algo complicado para mí porque no sabía cómo manejar las cosas. Me dejaban solo escuchar las noticias y ahí me iba enterando de las decisiones que tomarían conmigo. No supe dónde estaba porque me sacaban vendado, en medio de la noche oscura y fría. En esa situación no le permiten a unos haber por donde lo movilizan”, dijo Humberto Contreras.



También señala que no estuvo en Venezuela pero si en dirección a esa zona a solo unos días de camino.



“Estuvimos para esa zona pero no creo que muy cerca porque me decían los captores que estábamos a 7 días de camino de Venezuela”, señaló Contreras.



Sobre los responsables de su secuestro aún no tiene claridad pues aunque la zona donde ocurrió era supuestamente una zona de disidencia del ELN, los hechos son aún confusos.



“Mi quebranto de salud era alto y era riesgoso por eso tomaron la determinación de trasladarme pero me llevaron a una vía y me dejaron ahí. Gracias a Dios ya estoy libre”, aseguró Contreras.





