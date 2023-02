Dos personas fueron asesinadas en hechos de intolerancia en el área metropolitana de Bucaramanga

Este fin de semana dos personas fueron asesinadas en el área metropolitana de Bucaramanga , el primero de ellos en el sector semiboscoso del barrio Mutis, muy cerca al puente de la Novena, donde, en medio de una riña entre personas habitantes de calle, en lo que sería un intento de hurto según las primeras versiones, uno terminó con una herida de arma cortopunzante mortal.

“Lamentablemente ocurren los incidentes de afectación a la vida de los seres humanos que pueden hacer parte de cualquier núcleo familiar: padres, hijos, hermanos, sobrinos, que todos lamentamos, diferentemente de los móviles, diferentemente de la perfilación o los orígenes de estas muertes”, dijo el coronel Misael Quiroga comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Según el coronel Quiroga, los hechos que ocurrieron en el Mutis quedaron grabados en un video que serían pieza clave para esclarecer lo que realmente ocurrió.

“Sobre lo que pasó cerca al puente de la Novena podemos establecer, con argumentos que pueden enriquecer la responsabilidad de un sujeto en ese momento, puedo decir que la investigación va adelantada y muy pronto tendremos una captura, porque ya se hizo una secuencia de seguimiento sobre un sujeto y él ya lo sabe y ya hemos hablado hasta con la familia del sujeto sobre dónde puede estar si resulta responsable de los hechos”, manifestó.

Sobre el segundo incidente ocurrido en el sector de la Trinidad de Floridablanca, se conoce que dos personas estaban departiendo en un establecimiento público en la vía que conduce hacia La Cumbre, luego se presentan unas diferencias y uno de ellos se va y de un momento a otro regresa y asesina al otro con un arma de fuego.

“Son personas que se conocen, conocen qué hacen, a qué se dedican. Eso es parte de la perfilación de investigación que ya nuestra Fiscalía adelanta, la cual también va a arrojar una captura desde puesto que, ya se tiene el indiciado y se tiene la identidad, pero no se puede revelar para no afectar la investigación, no se puede en este momento decir de qué se trata”, sostuvo el coronel Quiroga.

