Dos semanas sin agua cumplen más 400 personas en el norte de Bucaramanga

Los habitantes del barrio Bonanza Campestre en el norte de Bucaramanga están pidiendo ayuda a las autoridades del municipio y al Acueducto Metropolitana porque llevan 12 días sin agua potable.

“Estamos pidiendo que por favor nos ayuden, que le den la orden a los Bomberos para que nos suministren agua porque si no tienen la orden no nos pueden ayudar y el Acueducto Metropolitano dice que no estamos en el área de cobertura pero ganamos una tutela para que nos suministren el agua”, explicó Alix Cadena, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Bonanza Campestre.

En el sector de Bonanza Campestre hay una pila de agua comunitaria y los tres sectores se deben turnar para acceder al agua cada dos días, sin embargo, cuando hay muy baja presión el agua no sube y se quedan sin el líquido.

“Nos toca con un nacimiento de gua que a veces tiene líquido, pero es muy poquito, nos toca que la gente que vive abajo nos regale agua, pero no alcanza para todos, nos toca recolectar agua lluvia, estamos viviendo una situación precaria, y la gerente del Acueducto Metropolitano ya no nos volvió contestar”, señaló un habitantes del sector.