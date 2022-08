Dueños de bares y discotecas rechazan reducción de dos horas de rumba en Bucaramanga y el área

Luego de que en un consejo de seguridad los alcaldes del área metropolitana tomaran la decisión de reducir la rumba en dos horas, es decir, ya no terminará a las 4:00 de la mañana sino hasta las 2:00 de la mañana, por las constantes riñas y problemas de inseguridad en las zonas donde funcionan estos negocios, representantes del gremio de bares y discotecas rechazaron la decisión.

“No estamos de acuerdo porque pensamos que es una medida facilista de parte de los alcaldes, reducir dos horas la rumba no va a disminuir los hechos de violencia. A esto se suma que habrá una afectación en puestos de trabajo, unas 2.500 personas se verán afectadas”, manifestó René Rincón, representante de Unibares.

El representante del gremio solicitó una reunión con los alcaldes y la Defensoría del Pueblo con el fin de que sean escuchados.

“Pedimos que se sienten con nosotros porque no nos tuvieron en cuenta y hagamos una mesa interinstitucional. No podemos desconocer a ningún autor y estamos pasando por un momento bastante violento en el área metropolitana de Bucaramanga. La pregunta para los alcaldes es ¿Cómo van a mitigar el tema de los sicariatos, los robos en tiendas, restaurantes? La solución no es bajar la hora de rumba”, señaló Rincón.

Finalmente, criticó a las alcaldías por no realizar campañas de prevención de la violencia.