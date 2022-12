El doloroso mensaje del alcalde de El Carmen a su hijo de 5 años secuestrado

Un nuevo mensaje envió Edwin Contreras, alcalde de El Carmen, Norte de Santander, a los captores de su hijo Cristo José, de 5 años, en el que pidió una entrega concertada para evitar algún tipo de confrontación.

"Cristo José, papi, te quiero mucho hijo, fuerza, pronto vas a estar, no te preocupes, no llores que la fortaleza te la estamos enviando, tus ángeles están alrededor, secuestradores respeten la vida de mi hijo, no lo maltraten, libérenlo ya", manifestó el mandatario.

El menor fue secuestrado el pasado 3 de octubre por hombres armados que intimidaron a la persona que lo llevaba al colegio. Las autoridades ofrecen una recompensa de 150 millones de pesos para quien entregue información sobre el paradero de Cristo José.

Escuche el mensaje del alcalde Edwin Contreras a su hijo Cristo José aquí:

