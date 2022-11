El mototaxismo es ilegal y el Gobierno no apoya su legalización: MinTransporte

El Gobierno Nacional reiteró que el servicio de transporte de pasajeros en motocicleta, conocido como mototaxismo, está prohibido en el país y advirtió que los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados estos vehículos están aumentando de manera preocupante.



En entrevista con BLU Radio, el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, reveló que durante 2016 murieron más de 4.400 colombianos a causa de accidente de tránsito directamente relacionados con el uso de la motocicleta, con el agravante que gran cantidad de esas víctimas fueron niños.



“El uso de la motocicleta para prestar un servicio público individual de pasajeros no está autorizado por la ley, se requeriría un proyecto para autorizarlo, no hay ninguna iniciativa en curso y esperamos que no la haya a futuro porque esto está matando a los colombianos y sobre todo a nuestros niños”, afirmó el viceministro Maya.



Aunque en Bucaramanga no hay datos oficiales sobre el mototaxismo, el fenómeno ha tenido un crecimiento exponencial. Se calcula que más de 7 mil personas se dedican al transporte informal en moto.



Recordó que la Resolución 160 del 2 de febrero del 2017 y el Código Nacional de Tránsito establecen claramente que ni motos ni bicicletas son vehículos homologables para prestar servicios de transporte.



Según datos oficiales durante el año pasado la principal causa de muerte de niños con edades entre 5 y 14 años fueron accidentes de tránsito, muchos de esos en motocicletas.



“Esas cifras lo que demuestran es que son vehículos peligrosos que está matando a los colombianos”, concluyó Maya.



