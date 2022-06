En 21 estaciones miden el ruido y la calidad del aire del Día Sin Carro en Bucaramanga

Personas caminando, en bicicleta y utilizando el transporte público es el panorama de las primeras horas del Día Sin Carro y Moto en Bucaramanga y el área metropolitana.

Algunos con pocas posibilidades de transporte público por la reducida frecuencia de buses en sus sectores optaron por caminar para llegar a su destino.

“Me tocó caminar desde lagos del cacique porque no se conseguían taxis vacíos por esa zona y el transporte de Metrolínea en el sector no pasa con mucha frecuencia, iré hasta cabecera para tomar un bus que me lleve al centro”, dijo Johana Aparicio una habitante de Bucaramanga.

En las calles además de las personas caminando, se ha visto incrementó en el uso de la bicicleta, “la verdad es una actividad que ojalá se repitiera porque ayudamos al medio ambiente y de paso hacemos deporte. En mi caso, siempre me transporte en carro y hay que aprovechar las jornadas”, dijo otro habitante de Bucaramanga.

Son más de 600.000 vehículos y motos los que han dejado de circular en Bucaramanga y el área metropolitana desde la 6:00 de la mañana que inició la restricción.

En Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta las personas han reportado que buses convencionales y de Metrolínea pasan sin cupo por el gran número de pasajeros.

“Venimos del barrio El Reposo y el bus lleno, pero estamos contentas porque nos dejó en Cabecera y fue en 15 minutos cuando el recorrido normalmente es de 45 minutos, aprovechamos para bajar hasta el centro a pie”, manifestó una mujer quien caminaba por el centro con su mamá.

Entre tanto, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, realizan mediciones de calidad del aire y ruido.

“A través de ocho estaciones ubicadas en los municipios de Bucaramanga, Girón y Piedecuesta, con el fin de realizar un análisis comparativo con un día típico y el día sin carro y moto de contaminantes del aire. Mientras que de impacto de ruido ambiental se medirá en 13 puntos ubicado en Bucaramanga cuatro, Floridablanca tres, Girón tres y Piedecuesta tres”, informó el Área Metropolitana de Bucaramanga.

La Dirección de Tránsito de Floridablanca lideró esta mañana un ciclo paseo para incentivar el uso de la bicicleta.

Hoy en el #DíaSinCarroYMoto nos movilizamos en bici para darle un respiro al planeta.

En el área metropolitana de Bucaramanga las autoridades de tránsito han sancionado a más de 50 conductores por infringir la restricción. En el sector de la Puerta del Sol la Policía capturó a un motociclista quien intentó agredir a un agente de tránsito con un cuchillo porque le inmovilizaron su motocicleta.

Al finalizar la jornada, a las 6:00 de la tarde, se conocerán los resultados de la medición de calidad del aire y ruido.