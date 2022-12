En peligro cuatro niños con cáncer por falta de autorizaciones de EPS

La vida de cuatro niños en Bucaramanga está comprometida porque padecen de cáncer y las EPS a las que están afiliados no les han asignado medicamentos y tratamientos vitales como quimioterapias y exámenes de rutina.



“Un niño con cáncer requiere una atención urgente y no es posible que las EPS no cumplan con la ley que ampara a estos menores que deben recibir una atención prioritaria. 10 días de espera para un niño lo puede poner entre la vida y la muerte”, dijo Nury Villalba, directora de la Fundación Esperanza Viva.



Las madres de estos niños han tenido que asumir los costos de los medicamentos debido a que las EPS no se los ha suministrado.



“Hay una niña que desde hace meses le solicitaron el examen HLA para trasplante, pero a la fecha no le han autorizado la prueba. Hay otros niños que no están tomando los medicamentos a tiempo porque la EPS los demora y así no puede haber éxito en los tratamientos”, dijo.



La Fundación Esperanza Viva apoya a las familias en trámites legales y su directora aseguró que en 2016 se interpusieron 80 tutelas y en lo corrido de enero de 2017 van más de cinco.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM