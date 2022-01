Es un calvario: bumangueses denuncian que página para pago de pasaportes nunca está habilitada

En un verdadero calvario se ha convertido para quienes requieren sacar el pasaporte lograr el pago en línea.

A pesar de que la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander asegura que el sistema de pago se habilita a las 8:00 de la mañana, hay usuarios que llevan semanas intentando pagar para solicitar posteriormente la cita.

“Lo he intentado en varias ocasiones uno entra al link solicita la cita, pero previamente hay que hacer el pago de las estampillas, uno va al link de pago y nunca está habilitado, nos dicen que a las 8:00 de la mañana y nada tampoco. A pesar de que hay disponibilidad de citas no es posible hacer los pagos”, aseguro una usuaria afectada porque no ha podido realizar el pago para el trámite del pasaporte.

La misma situación le ocurre a Sandra Herrera, quien asegura que desde el mes de diciembre está intentando pagar la estampilla para sacar el pasaporte para sus dos hijos.

“No he podido sacar el pasaporte porque dijeron que desde el 1 de diciembre y cuando voy a pagar sale un letrero que no está habilitado el pago que intente al otro día, al otro día vuelvo e ingreso y sale el mismo letrero y así todos los días. Dicen que desde las 8:00 de la mañana y tampoco a esa hora es lo mismo y yo necesito sacar el documento para mis hijos”, contó.

Denuncian que página de pasaportes de la @GobdeSantander presenta fallas para generar el pago y realizar el trámite del documento. Algunos usuarios reportan que el problema se registra desde hace dos semanas → https://t.co/2rcIcEumN7 #MañanasBLU pic.twitter.com/fg9fd6veEi — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) January 5, 2022

A través de una línea de atención de la Gobernación de Santander esta fue la respuesta.

“Según información de la Oficina de Pasaportes, la agenda del mes de enero está habilitada de lunes a viernes, y la liquidación de estampillas se hará de la siguiente manera: Es indispensable el pago de la estampilla para poder agendar y este se genera únicamente por la plataforma; todos los días se habilitarán los pagos en la plataforma, pero no durante todo el día y se tendrán una capacidad o un límite pagos diarios; una vez se cumpla con la capacidad o el límite de pagos diarios en la plataforma de pasaportes, ésta ya no estará habilitada (se cerrará o redireccionará o solo llevará a un aviso) y habrá pagos de estampilla hasta el siguiente día hábil a partir de las 8:00 a.m.”

Pese a la limitante de cupos para pagos, las personas insisten en que a ninguna hora la página sirve y reclaman soluciones.

“Me parece que la Oficina de Pasaportes no está cumpliendo con su deber de atención al público, no está dando información a la ciudadanía por ningún canal ya sea presencial o virtual, no me quiero imaginar qué tiene que hacer alguna persona que requiere sacar un pasaporte urgente”, manifestó una de las personas afectadas.