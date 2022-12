Estos son los automóviles más lujosos de Neymar

Neymar tenía de niño el sueño no solo ser futbolista, sino también de andar en buenos automóviles. En sus entrevistas ha dicho: "gracias a Dios que me ha dado salud y al fútbol que me ha permitido tener estos autos. Un sueño que tenía desde niño".

Neymar siente predilección por los deportivos de lujo como el Ferrari 458 Sierra, que tiene un motor 4.5 V8. En solo 3,4 segundos este vehículo acelera de 0 a 100 km/h. Puede llegar a costar 257.476 euros.

Los lujosos carros de la marca AUDI también han estado entre las proiedades del futbolista brasileño. Tal es el caso del Audi R8 GT Spyder, que cuenta con un motor V10 5.2 FSI de 525 CV y su precio puede rondar 160.210 euros.

Asimismo el AUDI Q5, que le obsequió la famosa marca, que tiene un rango de potencia que va de los 211 hasta los 272 caballos de fuerza. Cuenta con motor V6 turbo de 3.0 litros. La versión ejecutiva cuesta alrededor de 39.420 euros.

Audi R8 GT Spyder

Audi Q5 / AUDI Colombia

El Volvo XC60 es otro de los preferidos de Neymar. Tiene motor de cuatro cilindros y su precio puede estar entre los 46.695 y los 69.541 euros.

Volvo XC60 -Volvo Colombia

Mercedes-AMG GT C Roadster. La potencia viene de un motor V8 M178, de 4 litros y dos turbos. Los precios del Mercedes-AMG GT empiezan en 141.800€; y los del GT S, en 163.400€.7​

Porshe Panamera tiene motor PDK de 8 cilindros y alcanza una velocidad máxima de 306 kilómetros por hora. Puede costar desde 179 mil euros.

