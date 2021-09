Estoy estropeada por el golpe: procuradora de Bucaramanga narra los momentos de angustia por atraco

La procuradora regional de Bucaramanga, Magda Liliana Buendía, fue víctima de atraco en la tarde de este lunes en el barrio Sotomayor, frente a su residencia.

Según contó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dos hombres en moto intentaron rapar el bolso de la funcionaria con una suma de dinero que llevaba dentro.

La procuradora, un día después y tras reponerse del susto, narró los angustiantes momentos del atraco.

"Yo creo que nos venían siguiendo, estábamos parados y un tipo me rapa el bolso, yo hago resistencia y me tumba al suelo, me arrastra, yo comienzo a gritar, mi conductor de una manera valiente salta sobre el tipo, quien saca un arma, el vigilante sale del edificio y comienza a disparar", dijo la procuradora.

Y agregó: "logramos rescatar el bolso, gracias a Dios estamos todos muy bien, un poco estropeados por el golpe y el maltrato".

Las autoridades anunciaron que están tras la pista de los ladrones, quienes huyeron en una moto de color vinotinto.

Este es el momento exacto del robo: