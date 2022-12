“Estoy feliz de que me arresten tres días”: alcalde Rodolfo Hernández

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dijo que está feliz de que un juez ordenara su arresto por tres días.



Según el mandatario de los bumangueses, esta decisión lo llena de felicidad porque sería el único alcalde en Colombia al que lo envían a la cárcel “por no dejar robar a la politiquería y no traicionar los intereses de los ciudadanos”.



Durante la emisión de su programa ‘Hable con el Alcalde’, a través de Facebook Live, se pronunció sobre la decisión del juez que ordenó su detención por desacato a un fallo de tutela.

Le puede interesar Carcelazo a alcalde de Bucaramanga por desacato a fallo de tutela



“Ordenan que me arresten tres días, ellos piensan que me asustan con esto, yo soy feliz de que me arrestasen tres días”, dijo el alcalde.



La tutela fue interpuesta por el diputado Edgar Suárez, quien en diálogo con BLU Radio explicó que recurrió al incidente de desacato porque un juez ya le había ordenado al alcalde retractarse por calumniarlo en su programa web y lo hizo, pero a medias.



Rodolfo Hernández finalizó la emisión de su espació en Facebook diciendo que ir a la cárcel tres días será como tener vacaciones.

Publicidad

Escuche el audio del alcalde de Bucaramanga hablando de la detención que un juez ordenó en su contra.