Estudiantes protestan en varios municipios de Santander por falta de docentes y daños en colegios

La falta de docentes y el mal estado de algunos colegios públicos de Santander es el motivo de protestas de estudiantes quienes exigen a las alcaldías y a la Gobernación de Santander soluciones inmediatas.

En Barrancabermeja, Curití, Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra, Vetas y Lebrija, los estudiantes han protagonizado marchas y plantones.

Desde hace tres días, estudiantes de la sede principal del colegio Integral Nuestra Señora de Las Mercedes de Lebrija protestan por falta de docentes y daños en los salones y los baños.

“Tenemos el problema en la placa de la sede A que tiene fisuras y esto hace que en el tercer piso tengamos goteras, la pintura se está cayendo y hay demasiado hongo y humedad. El colegio no está en condiciones para que nosotros recibamos allí clases”, contó Anny Julieth Moreno, estudiante de décimo grado.

A esto de suma la falta de seis docentes de áreas como español, contabilidad, sociales y fundamentos.

“Hay días en los que por falta de docentes no nos citan y quedamos libres. El alcalde nos dice que van a arreglar en octubre la sede, pero no firma un compromiso con nosotros. Ayer (miércoles) tuvimos una reunión con el alcalde y un delegado de la Gobernación de Santander, pero ellos se chutan la pelota y no dan soluciones”, manifestó la estudiante.

En el municipio de Vetas el alcalde Hernán Bautista, dijo que por cuenta de la restructuración que realiza la Gobernación de Santander se han visto afectados por la falta de profesores.

“La Gobernación de Santander realiza una reestructuración en la planta de docentes en cumplimiento del Decreto 490 de 2016 del Gobierno Nacional, pero esto nos tiene afectados porque los niños se están quedando sin docentes y no podemos fusionar los salones porque se convierte en un problema de hacinamiento”, señaló el alcalde.

Desde los diferentes colegios, padres de familia y estudiantes, hicieron un llamado al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y al presidente Gustavo Petro en busca de una solución definitiva a los problemas en las instituciones educativas.