Extreman medidas de seguridad para el partido Bucaramanga vs. América de Cali

Las autoridades activarán este sábado un dispositivo especial de seguridad para garantizar la seguridad de los asistentes al partido entre Atlético Bucaramanga y el América de Cali en la fecha 20 de la Liga Águila.



El encuentro es considerado de alto riesgo por lo que no se permitirá el ingreso de hinchas ni ninguna otra persona portando prensa alusivas al equipo visitante (gorras, banderas, sudaderas, pantalonetas, camisetas, etc.).



La Policía Metropolitana instalará varios cordones de seguridad a las afueras del estadio, que abrirá sus puertas para el ingreso a las 3 de la tarde.



Los niños y niñas ingresan a las tribunas Occidental y Norte a partir de los 7 años de edad con boleta.



Los jóvenes ingresan a la tribuna Sur a partir de los 16 años de edad con boleta.



El servicio del parqueadero del estadio Álvaro Gómez no será habilitado, por lo que se recomienda utilizar el sistema público de transporte. Metrolinea habilitará rutas especiales.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM