A punto de cerrar temporalmente las fábricas están los productores de bocadillo en la provincia de Vélez en Santander.

Los problemas de orden público en el Valle del Cauca han impedido la salida del producto, lo que afecta a la industria de este dulce en los municipios de Barbosa, Guavatá, Puente Nacional y Vélez en Santander, y Moniquirá en Boyacá.

Publicidad

Según Paola Pineda, de la Federación de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño, en las últimas dos semanas han trabajado con azúcar que tenían de reserva, pero de no llegar el producto este viernes suspenderán la producción.

“El bocadillo se elabora solo con dos ingredientes, guayaba y azúcar, y si no llega el azúcar pues no se puede hacer bocadillo. No tenemos ya existencia de este producto y de no tener de hoy al lunes, saldremos a vacaciones obligatorias, nos toca parar la producción”, aseguró Pineda.

El cierre de las fábricas afectaría 1.500 empleos directos en 89 fábricas agremiadas a la federación en los cuatro municipios de Santander y uno de Boyacá, 5.000 productores de guayaba y 4.000 productores de hoja de bijao de la región.

De acuerdo con la representante del gremio, semanalmente las fábricas de bocadillo compran entre 800 y 1.000 toneladas de azúcar del Valle del Cauca para producir 1.000 toneladas de bocadillo.

Publicidad

“Gestionamos para lograr azúcar importada, pero tampoco se pudo conseguir porque por los bloqueos en el departamento del Cesar tampoco se permite en transporte. Las fábricas que tenían azúcar de reserva la conservaron esta semana como un tesoro para poder producir y cumplir además con contratos fijos que tienen de distribución y comercialización”, indicó.

Finalmente, manifestó que fueron notificados por tres ingenios del Valle del Cauca sobre la inexistencia del producto y otros más que, por la situación de orden público, no han logrado salir de ese departamento.