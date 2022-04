Familia de niña que desapareció en balneario en Rionegro, Santander, no descarta un rapto

A pesar de las labores de búsqueda que han realizado organismos de socorro sobre el río Rionegro en el municipio del mismo nombre en Santander, aún no ha sido hallada la menor Anny Salomé Vargas Soto , quien desapareció cuando disfrutaba de un paseo familiar este domingo 10 de abril.

Jenny Marcela Soto, madre de la pequeña de 7 años, en diálogo con BLU Radio contó que la desaparición de su hija Salomé fue en cuestión de minutos.

“Mi hija se estaba bañando con mi hermana y salieron, yo me acerqué y le tomé una foto y le dije que me esperara, que iba a guardar el celular para meternos de nuevo al río, eso fue a las 2:53 de la tarde y cuando regresé no pasaron más de 5 minutos, ella ya no estaba”, contó la madre de Salomé.

La familia no descarta que se trate de un rapto.

“No lo descartamos. La señora del balneario nos dice que entró una pareja que compró la manilla de ingreso, pero no pidió almuerzo ni nada, por eso creemos que ha sido raptada”, señaló Jenny Soto.

Hizo un llamado a quienes la reconozcan para que informen a las autoridades o a la familia.

“Estamos desesperados, no solamente soy yo, es toda una familia que está angustiada. A quien la vea o la reconozca por favor que se comunique con nosotros. Ella es una niña de cabello largo negro, robusta, tiene 7 años, pero parece de 9 o 10 años”.

Quien tenga información de Salomé puede comunicarse a los números suministrados por los padres 3115334978 o 3114911843.