Felipe Barragán, joven promesa del Atlético Bucaramanga

Este joven nació en el barrio Mutis de la capital santandereana, hace parte de la Selección Santander juvenil y desde hace 2 meses entrena en el equipo profesional de Bucaramanga, con el que debutó hace 2 semanas frente al América.



"Jugar con Bucaramanga es un sueño, estoy muy feliz" expresó el santandereano quien ha jugado en los segundos tiempos de los partidos ante América y Millonarios.



Junto a Jefferson Torres, nacido en Cimitarra, son los 2 jugadores santandereanos que han debutado en el profesionalismo desde la llegada de Fernando 'Pecoso' Castro a la dirección técnica de Bucaramanga.



El desempeño de esta joven promesa en los dos últimos partidos ha sido ovacionado por los hinchas y seguidores del equipo leopardo.



"Lo más importante es la confianza que me brinda el profe y el equipo. Me da emoción y alegría porque es con lo que he soñado toda mi vida", agregó Barragán.



