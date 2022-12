Fotos: Los estragos que dejó incendio de más de cinco horas en el barrio Caldas

A las 2:30 de la mañana de este martes una fuerte humareda alertó a los habitantes de las calles 108 y 109 del barrio caldas de Floridablanca de que una ferretería ardía en llamas.



Elvis Holmeara vive en el tercer piso del edificio del negocio afectado y contó cómo logró salir a salvo con su esposa, hijo y nuera del apartamento para no resultar afectados por el fuego.



“En ese momento no supimos para dónde coger porque la puerta principal estaba llena de humo, entonces como pudimos abrimos una ventana, cruzamos varios techos y le tocamos a un muchacho para que nos abriera, a esa hora, pudimos pasar por una ventanita pequeña”, contó.

Además, lamentó que sus enseres se quemaran en el incendio, solo les quedó la ropa que llevaba puesta en el momento.

