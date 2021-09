Fundación y movimiento de Rodolfo Hernández, niegan que piden firmas por un puesto de trabajo

Luego de los audios revelados por el diario Vanguardia en los que dos personas denuncian que les habían pedido firmas para el movimiento Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández y la cabeza de lista de la Cámara de Representante a cambio de un puesto de trabajo en una fundación que tiene contratos con el Instituto Colombiano de Familiar, tanto la fundación como el movimiento negaron las acusaciones.

Andrea González, representante legal de la Fundación Crecer y Vivir, dijo que la información es falsa.

“No estamos haciendo ninguna solicitud de firmas, no trabajamos para ningún candidato ni a la cámara de representantes que son las denuncias, no sé por qué nos involucran a nosotros, porque nosotros no estamos esperando un contrato para firmar”, dijo González.

Indicó que actualmente no tienen ningún proceso vigente de vinculación de personal en la fundación.

“Nosotros tenemos nuestro personal completo, tenemos más de 150 personas contratadas desde el año 2013 y nunca se les ha condicionado por un tema político. No estamos ni trabajando con el partido, ni estamos entregando planillas”.

Aseguró que actualmente tienen un contrato con el ICBF que inició en febrero y termina a finales de diciembre de 2021.

Oscar Jahir Hernández, asesor político de la campaña de Rodolfo Hernández, también negó que estén pidiendo firmas supuestamente a aspirantes a puestos de trabajo.

“En Colombia llamamos escándalo a dos voces impostadas es una denuncia sin nombre, sin cédula, sin poner la cara, yo creo en los testimonios, en videos en pruebas reales y si esas denuncias fueran ciertas tomaríamos una acción sobre eso”, manifestó Hernández.

La candidata a la Cámara de Representantes, Erika Tatiana Sánchez, por quien estarían pidiendo las firmas, en diálogo con BLU Radio confirmó que hizo parte de la fundación Crecer y Vivir y también negó las acusaciones.