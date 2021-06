Gobernador de Santander pide que cesen las manifestaciones tras colapso hospitalario en la región

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en diálogo con BLU Radio pidió a los manifestantes que cesen las aglomeraciones y las marchas tras el duro panorama epidemiológico en la región por cuenta del coronavirus.

“El llamado, y lo digo con el mayor respeto, es a quienes hoy siguen insistiendo y convocando a protestar para que no salgan a las calles, no se aglomeren. A ellos es a los primeros que hay que hacerles la invitación para abstenerse de salir a las calles”, dijo el gobernador.

El mandatario también insistió en decir que los manifestantes son los ciudadanos que se están contagiando de COVID-19.

“Muchos de ellos llegan a sus casas y contagian a sus familiares, miren estos 3.065 casos de ayer, esos no son personas que se contagiaron ayer, eso viene de muchos días atrás”, agregó.

La Gobernación de Santander informó que la reactivación económica continúa, por lo que el departamento sigue sin restricciones como el toque de queda, pico y cédula y ley seca.

Dichas medidas fueron levantadas el pasado 1 de junio.