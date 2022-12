Gobierno de Santander podría liquidar contrato de peaje Los Santos

Un mes le dio la Gobernación de Santander a Construvicol, encargado de la concesión del peaje de Los Santos, para cumplir con los compromisos asumidos con el departamento y la comunidad del municipio, o de lo contrario procederá, según lo establecido en el contrato, a poner multas, e incluso, de ser necesario, liquidar la concesión.





Esta decisión se toma a raíz de los reiterados incumplimientos y retrasos del contratista, que los evidencian no solo los santandereanos en las malas condiciones de la vía principal, sino también la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en su más reciente informe de control.





"Aquí no hay responsabilidades entre el contratista versus las obras que se tienen que ejecutar. El contrato no contempla unos cronogramas ni tiene tampoco definidas unas pre-inversiones, y esto no es otra cosa que un contrato de obra pública continuado, al cual el Gobierno de Santander le pondrá ‘tatequieto’”, aseguró Mauricio Mejía, secretario de infraestructura de Santander.





Agregó que "el informe de la Cámara de Comercio ha dicho claramente que hay un desfase del 10% entre lo que están reportando como recaudo y lo que realmente está pasando. Obvio, esta es una primera hipótesis, pero en lo que sí tienen razón es que los automáticos que se dañaron en los peajes hace más de dos o tres meses, no han sido repuestos".





Además, son reiteradas las excusas del contratista para dilatar el mantenimiento de las vías terciarias de Los Santos mientras se aprueba la licencia ambiental, aun cuando el departamento le ha facilitado la compra del recebo en otro sector.





Para Mejía Abello y su equipo técnico, estas irregularidades son "señales de que las cosas no están funcionando bien". Por esta razón, le ha exigido a Construvicol cumplir en un plazo no mayor a 30 días lo establecido en el último comité, y aceptar una reorientación de la concesión para que comience a funcionar como debe ser.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM