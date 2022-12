Gobierno Nacional debe responder por deudas de las EPS

El Gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, le solicitará al Gobierno Nacional que adopte acciones inmediatas para lograr que las EPS giren los recursos que les adeudan a los hospitales.

Publicidad

“Por esta crisis en el sistema de salud debe responder alguien, y es el gobierno nacional, porque las EPS no tiene como pagar esa millonaria deudas con la red de hospitales públicos del país, en Santander deben cerca de 200 mil millones de pesos”, manifestó el mandatario departamental.

Dijo además que “la solución no es liquidar a Caprecom o a SaludCoop “porque entonces no hay quien responda por la deuda, como sucedió con Solsalud, que se liquidó y no pagó más de 23 mil millones de pesos, si no se actúa de inmediato, se puede generar una emergencia social”.

Publicidad

Desde el pasado 6 de noviembre fue decretada en el departamento de Santander la alerta amarilla en la salud, luego de que algunos hospitales suspendieran la prestación de servicios, por las deudas de las EPS.