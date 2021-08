Audio: Hace 8 años Rodolfo Hernández amenazó a un cliente que lo demandó por daños en un apartamento

Hace ocho años el comprador de un apartamento de un edificio construido por la empresa del hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández, demandó al político por haber recibido amenazas en su contra luego de reclamar por algunas irregularidades en la propiedad horizontal ubicada en el centro de Bucaramanga.

Cabe recordar que la grabación telefónica que circula en redes sociales en la que se escucha a Rodolfo Hernández lanzando insultos y amenazas contra un ciudadano corresponde al año 2015, cuando era candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

"Usted es un enfermo mental (…) no me siga jodiendo, yo he invertido más de 350 millones de pesos adicionales al edificio y usted no lo reconoce, no me joda o le pegó un tiro...", se escucha decir a Rodolfo Hernández.

“El día que yo sepa que usted sigue jodiendo la marca (Constructora HG) hijueputa, me le voy para allá. Vamos a ver qué es lo que hace usted conmigo, pregúntele a su suegro el concepto que tiene de usted, es un loco”, manifestó Hernández.

El candidato presidencial Rodolfo Hernández también tiene denuncias contra su empresa sobre presuntas irregularidades en la construcción de un complejo habitacional en el municipio de Barbosa, Santander.

Este proceso judicial de presunta estafa a más de 100 personas adelanta desde hace cinco años en la Fiscalía.

Desde la campaña de Rodolfo Hernández afirmaron que el audio que volvió a circular en redes sociales después de ocho años es para desprestigiar su candidatura presidencial.

Este es el audio de la conversación entre Rodolfo Hernández y un hombre que le compró un apartamento: