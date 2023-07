Horacio José Serpa le sale al paso a las críticas que lo señalan como “extranjero” en Bucaramanga

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa, en su primer discurso criticó a quienes lo cuestionan llamándolo ‘extranjero’ y reconoció que no nació en la ciudad, pero que sí vive en la capital de Santander y quiere trabajar por la seguridad y un mejor desarrollo de la ciudad a la que según él, le hace falta una mejor estrategia de seguridad.

“Que tal, hay una gente diciendo que yo no tengo nada que ver con esta ciudad, que yo soy forastero, que yo soy un extranjero, que yo nunca he tenido nada que ver con Bucaramanga. Pues hombre yo a esas personas les quiero decir, yo no escojo donde nazco, pero yo si escojo donde lucho, pero yo escojo en donde me la juego, pero yo si escojo en donde voy a trabajar y quiero trabajar con ganas con entusiasmo, con energía, con todas y todos ustedes para que Bucaramanga sea la gran Bucaramanga, el reto no es fácil, yo soy el más consciente de que el reto no es fácil”, dijo el aspirante a la alcaldía de Bucaramanga.

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa, en su primer discurso criticó a quienes lo cuestionan por ser 'extranjero'. Reconoció que no nació en la ciudad, pero que sí vive y quiere trabajar por un mejor desarrollo de la capital santandereana #VocesySonidos pic.twitter.com/5jrpyYCd9u — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 14, 2023

Y más adelante Serpa, que ya cuenta con el aval del partido Liberal para su campaña explicó que “No me estoy llevando por el canto de los pajaritos. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que moler. Está peliada, claro que está peliada, no es nada fácil, pero podemos construir un equipo grande, podemos construir un equipo fuerte, valiente, y eso depende de nosotros, de todos nosotros depende”.

El 7 de julio pasado se confirmó que el Partido Liberal le otorgó el aval a Horacio José Serpa para que sea el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Esa semana se había conocido una foto en la que, precisamente, aparecen Horacio José Serpa y el director del Partido Liberal, César Gaviria , que en efecto evidencia esa reconciliación luego de que Serpa Moncada renunciara a aspirar al Senado porque no encabezó la lista del año pasado.

