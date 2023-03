Hospitalizadas con graves quemaduras niñas de 13 y 15 años heridas en explosión en Bucaramanga

En la Unidad de Cuidados Intensivos y en el área de quemados del Hospital Universitario de Santander (HUS) permanecen dos niñas de 13 y 15 años heridas en una explosión dentro de una vivienda del asentamiento Villas de Claverianos en el norte de Bucaramanga.

Ambas menores registran quemaduras en varias partes de su cuerpo, así lo confirmó el doctor Javier Martínez, coordinador de Urgencias del HUS, quien entregó el parte médico de las niñas.

“Una, la de 11 años, está en cuidados intensivos estable, pero críticamente enfermita por quemaduras en el 15% de superficie corporal total, compromiso de vía aérea, por lo que tiene soporte ventilatorio por ventilación asistida y antibiótico. La niña de 15 años tiene quemaduras en tronco y miembros superiores del 20% de la superficie corporal total y fue llevada a quirófano”, confirmó el médico Martínez.

Cabe recordar que en la explosión, además, murió un menor de 11 años, hermano de las dos niñas, producto de las graves quemaduras .

El Dr. Javier Martínez, Coordinador de Urgencias, entrega parte médico de las menores que ingresaron ayer 12 de marzo a la institución, víctimas de la explosión ocurrida en el norte de Bucaramanga. pic.twitter.com/r4x8cQZ1QI — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) March 13, 2023

La familia de las menores heridas pide ayuda para cubrir gastos relacionados con la hospitalización de las niñas.

“Agradecerle a la gente que nos quiera ayudar en estos momentos, tanto a mi hija como a las dos nietas. Vivimos una situación difícil, empiezan a pedirnos cosas que dicen que necesitan en el hospital para ellas y no tenemos cómo traerlas. Quisiera sentir tranquilidad, pero no puedo, me siento adolorida. Gracias por el apoyo que nos puedan brindar”, expresó Ana Angarita, abuela de las menores heridas.

Aunque la hipótesis inicial de la emergencia es que la explosión se habría ocasionado por un cilindro de gas, las autoridades la descartaron. El CTI de la Fiscalía investiga las causas.

